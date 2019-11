"Kans bestaat dat Wenger straks coach van Bayern München is"

"Bayern en de legendarische Wenger hebben al enkele keren met elkaar gesproken", kopt het Duitse blad Bild.

Lothar Matthäus, een voormalige grootheid van Bayern en momenteel analist voor de Duitse tv, bevestigt de informatie.

"Bayern heeft contact opgenomen met de entourage van Wenger. De kans bestaat dat beide partijen tijdens de interlandbreak van volgende week een akkoord met elkaar bereiken", zegt Matthäus.

De 70-jarige Wenger verdiende van 1996 tot 2018 een goed belegde boterham bij de Engelse topclub Arsenal. Of hij geïnteresseerd is in Bayern laat hij netjes in het midden.

Ook bij Bayern laten ze het achterste van hun tong (nog?) niet zien. Sportief directeur Salihamidzic is kort van stof: "We gaan niet in op geruchten."

Wenger is niet de enige naam die op het lijstje van Bayern staat. Naar verluidt zouden ook José Mourinho en Massimiliano Allegri zich mogen verheugen in interesse van de regerende landskampioen.