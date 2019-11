Testvaart van oceaanroeiers valt in het water: "Qua timing is het krap"

Sterke zuidenwind gooit roet in het eten

Het oorspronkelijke plan was wel naar Ramsgate varen maar een must was het nu ook weer niet: "De boot moest nog wat aangepast worden en het wedstrijdreglement bepaalt dat we elk 120 uur geroeid moeten hebben. Die uren maken was het belangrijkste en we wilden vooral ook de nachtelijke roeibeurten testen. Dat is allemaal goed gelukt."

Daarom beslisten de broers hun training af te werken aan de Belgische kust. "Qua timing was het dus een beetje krap. We hebben dan maar vier volle dagen langs de Belgische kust gevaren."

"Vanuit Nieuwpoort moesten we wachten op het juiste moment om veilig te kunnen oversteken en terug te keren. Maar door een te sterke zuidenwind was het te gevaarlijk om terug te keren en dan zouden we vijf dagen in Ramsgate moeten blijven."

Twee weken geleden vertrokken de roeiers in Blankenberge voor een trainingsvaart over het Kanaal naar Ramsgate maar die trip draaide anders uit dan verwacht. "We moesten eerst van Blankenberge naar Nieuwpoort varen om vandaar onze oversteek te beginnen", vertelt Bernard Van Durme, één van de roeiende broers.

Kleine details die het verschil maken

"Want als je bijvoorbeeld tijdens je shift in een regenbui terechtkomt en je wil een jasje aantrekken. Dan moet ik dat snel kunnen vinden zonder mijn broer te storen die misschien op dat moment aan het slapen is. Dus over zo’n details spreken we."

"Dat zijn bijvoorbeeld de plaatsen waar we dingen gaan opbergen. Het evenwicht van de boot is heel belangrijk en wordt bepaald door de plaats waar je alles plaatst. De

Perfect op schema

"Gisteren hebben we de boot in de container geplaatst. Die is dus onderweg naar La Gomera. Dat is een beetje raar, want we hebben er heel veel aan gewerkt en nu is die boot weg."

Bernard Van Durme klinkt een beetje alsof hij een kind afgestaan heeft, maar dan gaat hij vastberaden voort: "Nu is het een kwestie van ons fysiek zo goed mogelijk voor te bereiden en nog wat sponsoring te zoeken, want over een maand is het al zover."

Naast de fysieke paraatheid zal ook de psychologische weerstand van beide broers op de proef gesteld worden. "Ik ging net een mailtje sturen naar een sportpsycholoog van het Universitair Ziekenhuis in Gent. Waarschijnlijk gaan we volgende week beginnen aan een viertal sessies om ons mentaal voor te bereiden. Het zal vooral gaan over: omgaan met stress, slaaptekort, motivatie en hoe je zo snel mogelijk tegenslagen verwerkt."