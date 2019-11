PSG-coach Tuchel: "Tegen Club kan je niet winnen zonder af te zien"

Na de 0-5-pandoering in eigen huis toonde Club Brugge zich veel weerbaarder in Parijs. Zonder de gemiste strafschop van Mbaye Diagne had Club zelfs aanspraak mogen maken op een punt. PSG-coach Thomas Tuchel sprak na de 1-0-zege van een match waarin zijn spelers hadden afgezien.

"Club Brugge heeft slechts twee keer verloren in 25 wedstrijden", zei de Duitser. "Wij zijn de enigen die hen al konden verslaan. Club speelt al het hele seizoen sterk. Je kan niet winnen tegen zo'n ploeg zonder af te zien. Maar we hebben gewonnen, zonder een doelpunt te moeten incasseren."

"In het begin van de wedstrijd was het moeilijk. We hebben te veel balverlies geleden. Daarna konden we domineren, maar ook op het einde slopen er wat foutjes in ons spel."

"We waren misschien wat bang om onze voorsprong te verliezen. Daar hebben we naar gespeeld, dat moet ik toegeven", zei Tuchel. Dat het spel van PSG wat aan de zwakke kant was, wilde hij niet zeggen. "Ik denk dat we wat verwend zijn geweest door onze hoge scores. Het is niet omdat we met 1-0 hebben gewonnen, dat we zwakker hebben gespeeld."