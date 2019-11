Hét moment van de week: "Diagne moet NU vervangen worden"

"Clement is toch de baas, he?"

"Ik houd mijn handen voor mijn ogen. Hans Vanaken heeft de penalty's dit seizoen al allemaal binnen getrapt, dus wat staat die Diagne daar nu te doen met de bal?", vroeg Tom Boudeweel zich hardop af tijdens zijn live-verslag van PSG-Club.

"Hans Vanaken, de aanvoerder, de man van Club Brugge naast Ruud Vormer...! Vorig seizoen heeft hij er eens eentje gemist, maar dat was slechts eentje van de zovele. Maar Mbaye Diagne wil de bal niet aan Vanaken geven."

"Clement wijst naar de aanvoerdersband van Vanaken, dat Vanaken de penalty moet trappen. Philippe Clement, dat is toch de hoofdtrainer, he? Gaat Diagne plooien of niet? Dit houd je niet voor mogelijk, dit wil je toch niet meemaken?"

Cocommentator Eddy Snelders: "Ik dacht dat Clement de baas was, maar blijkbaar niet voor Diagne. Ik hoop nu voor Diagne dat hij deze penalty niet mist. We hebben het meegemaakt bij Antwerp, met Refaelov en Mbokani, en nu maken we het mee op het allerhoogste niveau..."

Boudeweel opnieuw: "We horen dat Diagne een mannetje is in de kleedkamer, en erbuiten ook. Maar dit houd je niet voor mogelijk... We kijken nu naar de aanloop van Diagne... Hij mist hem! Hij mist hem! Hij mist hem toch wel, zeker! Diagne mist. Hij trapt te simpel. Diagne moet nu vervangen worden, denk ik dan. Schrijvers staat klaar. Diagne moet nu vervangen worden! Niet te geloven!"

Snelders: "Je negeert een aanvoerder én een trainer, omdat je voor eigen succes gaat. Je denkt: ik zal mijn wedstrijd eens lekker goedmaken met een doelpunt waar iedereen nog lang over zal spreken en dan mis je deze strafschop. Stel je dat eens voor!"

Boudeweel: "De glazen van mijn bril barsten." Snelders: "Een machteloze Clement is uitzinnig van woede... Deze gemiste penalty kan voor Club cruciaal zijn in de eindafrekening van de Champions League. Diagne kan het nu wel eens helemaal verkorven hebben." Boudeweel op de achtergrond: "Jesus Christ!"

Snelders: "Zelf zo voor je eigen succes gaan, ten koste van je eigen ploeg, dat is zeer, zeer vervelend. Zo eigenzinnig. We hadden het gerucht al langer gehoord dat Diagne vrij onhandelbaar en nogal egocentrisch is en hier etaleert hij alles wat niet mag in het voetbal. Dit heb ik in de Champions League nog maar weinig gezien."