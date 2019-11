"Genk kan zich optrekken aan deze prestatie, maar grote examen is zondag"

"Dit is wel een prestatie waar Racing Genk zich kan aan optrekken", vindt Eddy Snelders. "Er werd gevreesd voor een afstraffing en die is er niet gekomen. De vraagtekens rond de ploeg en de druk op de trainer zijn even wat weg, maar het grote examen volgt zondag tegen AA Gent. Dan zal het oordeel scherper zijn."

Wat waren de positieve punten in Liverpool? "Genk heeft weerwerk geboden en er is weer een groep opgestaan. Ik denk dat dat het belangrijkste was dat moest gebeuren. Het systeem met 5 verdedigers kan Genk ook in de toekomst helpen, al biedt het geen zekerheid op succes. Het is eerder een alternatief."

Met de huidige stand en de krachtsverhoudingen in de poule lijkt Genk niet veel kans meer te maken om nog te overwinteren in Europa. "De nadruk moet nu liggen op de Belgische competitie. Daar moeten ze zich nu op richten", zegt Snelders.

"De ploeg weer op de rails zetten, dat doe je niet tegen Salzburg of Napoli, maar tegen Gent. Of er tot nog toe individuele uitblinkers waren bij Genk in de Champions League? Bij momenten heeft Samatta getoond dat hij het niveau wel aankan. Onuachu was thuis tegen Liverpool ook wel oké. Voor de rest zijn er geen spelers bijgebleven die een niveau hoger aankunnen. Het is duidelijk te zien dat de beste 3 spelers van Genk tijdens het tussenseizoen vertrokken zijn."