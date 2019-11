Diamond League schrapt 200m, steeplechase, discuswerpen en hink-stap-springen

Volgens de IAAF werden de steeplechase, het hink-stap-springen en discuswerpen van het programma gehaald nadat uit een onderzoek was gebleken dat ze het minst populair zijn. Wat de 200 meter betreft vreesde de IAAF voor een overbelasting in een olympisch jaar.

Op heel wat meetings zullen de disciplines toch nog gehouden worden, maar een klassement zal er daarin volgend seizoen niet bijgehouden worden. Door te knippen in het programma hoopt de IAAF de 15 Diamond League-meetings slechts anderhalf uur te laten duren, om hen zo aantrekkelijker te maken voor de kijkers.

"Al begrijpen we natuurlijk wel dat het voor de betrokken atleten geen goed nieuws is", liet IAAF-voorzitter Sebastian Coe weten. "Met hen zullen we samenwerken om hun discipline en events te promoten."

De populairste disciplines in de Diamond League zijn de 100m, het verspringen en het hoogspringen, gevolgd door polsstokspringen, de 200m en de 400m