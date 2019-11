Tom Meeusen wordt 2 jaar ploegmaat van Vincent Baestaens bij Group Hens-Maes Containers

Corendon-Circus, zijn huidige ploeg, wou Meeusens in december aflopende contract met een jaar verlengen, maar Meeusen koos voor een nieuwe uitdaging. Hij krijgt carte blanche bij Group Hens-Maes Containers. Dat begon enkele jaren geleden met enkel Baestaens als prof, maar gaf voor dit seizoen ook Lander Loockx en de Nederlandse Mascha Mulder een profcontract.

Meeusen is de volgende prof in het rijtje. "Hij krijgt het volle vertrouwen in de vorm van een contract voor 2 jaar om de eigen jeugd op sleeptouw te nemen, maar vooral om nog eens te schitteren en waarom niet een podium in een klassementscross in de wacht te slepen?", luidt het in een persbericht.

"Meeusen is 1 van de bekendste crossers van het land. Niet enkel om zijn mooie erelijst, maar ook om zijn sterke techniek, die hij her en der demonstreert, en om zijn niet aflatende ambitie. Daarvan getuigt zijn overgang naar Group Hens-Maes Containers, waar hij opnieuw een speerpunt kan worden."