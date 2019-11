Meeusen vertrekt bij Corendon: "Hij heeft nieuwe uitdaging gevonden"

Tom Meeusen verdedigt sinds 2017 de kleuren van Corendon en had een overeenkomst tot het einde van dit jaar. Vorige week werd in onderling overleg en in goede verstandhouding beslist om dat contract niet te verlengen. "Corendon-Circus had de intentie om nog te verlengen voor één jaar maar niet voor lange termijn", laat de ploeg weten.

"Tom heeft een nieuwe uitdaging gevonden, daar wordt later deze week over gecommuniceerd. We willen hem bedanken voor zijn inzet de afgelopen 3 jaar en wensen hem het beste toe voor het vervolg van zijn carrière."

Meeusen: “Ik ben aangetrokken om voor de prijzen te strijden in de crossen waar Mathieu niet was, maar daar ben ik jammer genoeg nooit echt in geslaagd. Corendon-Circus heeft mij alle kansen gegeven en ik ben enorm dankbaar dat ik voor de ploeg heb kunnen fietsen, waar ik altijd stiekem supporter van zal blijven.”