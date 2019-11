Italiaanse WK-held van 2006 moet Brescia uit het slop halen

Grosso was tijdens zijn voetbalcarrière onder meer actief bij Inter en Juventus. Met beide clubs werd hij kampioen van Italië. In 2006 won hij met de Italiaanse nationale ploeg ook het WK voetbal in Duitsland. In de finale tegen Frankrijk maakte hij zich onsterfelijk door de beslissende penalty te scoren in de strafschoppenreeks.

Na zijn actieve carrière werd Grosso in 2017 voor het eerst hoofdtrainer bij Bari. Vorig seizoen probeerde hij het even bij Hellas Verona, maar na drie wedstrijden zat dat avontuur er alweer op.

Brescia, dat eerder deze week afscheid nam van Eugenio Corini, is zijn derde club als trainer. De club staat momenteel pas 19e in de Serie A en kwam de voorbije dagen in het nieuws door speler Mario Balotelli. Die kreeg bij Hellas Verona oerwoudgeluiden naar zijn hoofd geslingerd en dreigde ermee het veld te verlaten. Ondertussen willen enkele gemeenteraadsleden van Verona Balotelli vervolgen voor laster. Wordt ongetwijfeld vervolgd...