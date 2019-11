De Tribune: "Blessure zo vroeg in de comeback is serieuze tik voor Clijsters"

In deze aflevering hoort u ook:

"Ik denk niet dat Kim Clijsters te snel is willen gaan"

Enkele uren voor de opname van De Tribune liep het nieuws binnen dat Kim Clijsters haar geplande deelname aan de Australian Open in januari zal moeten schrappen door een knieblessure. Die liep ze op tijdens een partijtje padel. Het verdict: 6-8 weken revalidatie.

"Het eerste dat ik me afvroeg toen ik het nieuws hoorde was waarom ze gaat padel spelen", was Carl Berteele verbaasd. "Ik wil het niet over haar leeftijd hebben, maar over de explosiviteit van de sport. Die is een beetje te vergelijken met squash. Forceert ze zich zo niet? Is het om variatie in haar trainingsopbouw in te bouwen?"

"Het was sowieso het grote vraagteken wat haar lichaam nog zou aankunnen", gaat Marc Vermeiren verder. "Clijsters is de tweede keer haar carrière gestopt door een blessure. De eerste keer was het deels door een blessure, deels omdat mentaal de rek er wat uit was."

"Als je zo vroeg in het proces van haar comeback dit al meemaakt, 6 tot 8 weken uit zijn, dan is dat een serieuze tik. Of ze te snel is willen terugkeren in competitie? Dat weet ik niet. Ze zal voor haar aankondiging al wel tests hebben gedaan en signalen hebben gehad of januari haalbaar was. In die zin denk ik niet dat ze te snel is willen gaan."

"Ik heb met veel belangstelling en enthousiasme naar het nieuws van haar comeback geluisterd. Het is een heel interessant experiment. Voor mij was haar verhaal het sportverhaal van 2020 tot voor de Olympische Spelen: na 7 jaar, 3 kinderen en als 37 jarige (op het moment dat ze opnieuw in competitie wou treden) proberen terug te keren."

"Na deze terugslag wordt het er niet eenvoudiger op. Dat is duidelijk. Zo een vroege fysieke tegenslag maken de vraagtekens niet kleiner. Ze zal nu mikken op Indian Wells of Miami, dat soort toernooien."