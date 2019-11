Filippo Ganna verpulvert wereldrecord achtervolging 2 keer op 1 dag

Ganna, die in 2016, 2018 en 2019 de WK-trui veroverde in de discipline, zette 's ochtends in de kwalificaties 4'04"252 neer. Daarmee was hij meer dan een seconde sneller dan de Amerikaan Ashton Lambie (4'05"423) in september bij de Panamerikaanse kampioenschappen in Bolivia. En dat was op 2.500 meter hoogte, wat een voordeel is.

Drie uur later in de finale herhaalde Ganna zijn kunststukje. En hoe: met 4'02"647 deed hij nog eens 1,5 seconde rapper. De Italiaan klopte in de finale de Schot John Archibald. Langs Belgische zijde zette Rune Herregodts de 18e tijd neer met 4'18"170.

Ook op de weg is Ganna een bink tegen de klok. De INEOS-man won de tijdrit in de BinckBank Tour en pakte brons op het WK tijdrijden in Yorkshire achter de Australiër Rohan Dennis en Remco Evenepoel.