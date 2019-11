Bondscoach Red Flames: "Mikken elke 2 à 3 jaar op realistische uitdagingen"

De Red Flames spelen in november kwalificatieduels in en tegen Kroatië (08/11) en in Leuven tegen Litouwen (12/11). In een gesprek op de FIFA-site praat bondscoach Ives Serneels over de progressie bij de Belgische nationale ploeg.

"Het is makkelijk om te zeggen dat we over 2 jaar het EK willen winnen, maar is dat realistisch?"

De Red Flames, die zich momenteel proberen te plaatsen voor hun tweede EK, klommen in september naar de 18e plaats op de FIFA-ranking - nooit stonden ze hoger. "Onze progressie is vooral het resultaat van jaren hard werk op en naast het veld", vertelt bondscoach Ives Serneels, sinds maart 2011 bondscoach. "Toen ik als bondscoach begon probeerde ik om beetje bij beetje meer kwaliteit bij het nationale team te brengen, op en naast het veld", legt Serneels uit. "De eerste stap was om meer van mijn speelsters op het veld te vragen, maar het was natuurlijk ook belangrijk hen een goede staf te geven." "We willen dus vooruitgang blijven boeken, en daarom mikken we elke twee à drie jaar op nieuwe uitdagingen en targets. We overleggen ook steeds of die realistisch zijn." "Het is makkelijk om te zeggen dat we over twee jaar Europees kampioen willen zijn, maar is dat realistisch? Momenteel misschien niet, maar wie weet na een tussenstap over zes jaar wel. Bij goed management horen goede ideeën, dat heb ik geleerd."

"Het vorige EK moesten we grijpen voor het Belgische vrouwenvoetbal"

Twee jaar geleden speelden de Belgische vrouwen voor het eerst mee op het EK in Nederland. Ook nu proberen ze zich te kwalificeren voor het EK. "Het was ongelooflijk om vast te stellen wat de kwalificatie op en naast het veld veroorzaakte", aldus de bondscoach. "Dat EK was echt het moment dat we moesten grijpen voor het vrouwenvoetbal in België, een miljoen mensen keken naar ons op televisie." "Voor de wedstrijd tegen Noorwegen kwamen tot 7.000 Belgische fans af. Dat had ik toen ik begon nooit durven denken. We gaan er alles aan doen om ons nu een tweede keer te plaatsen."