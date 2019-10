"Kwartfinale League Cup op andere datum, anders spelen we hem niet"

Wie in de kwartfinales van de Carabao Cup (de officiële naam voor de League Cup, red.) is beland, weet dat er een wedstrijd zal volgen op 17 of 18 december. Maar dat vormt dus een probleem voor Liverpool, dat na een spektakelstuk Arsenal uitschakelde. Liverpool moet namelijk in die periode, als winnaar van de voorbije Champions League, aan de bak op het WK voor clubs. Liverpool speelt op 18 december zijn eerste match daar.

Om die reden werd ook al het Premier League-duel van Liverpool tegen West Ham United, dat normaal op 21 december moest gespeeld worden, uitgesteld.

Maar er moet dus ook gekeken worden naar een ander moment waarop Liverpool zijn kwartfinale in de League Cup kan afwerken. Eén groot probleem: de kalender van Liverpool zit van eind november tot begin volgend jaar al eivol. Van 23 november tot 6 januari moet Liverpool al 13 matchen voetballen, verspreid over de Premier League, de FA Cup, de Champions League en het WK voor clubs.