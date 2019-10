F1 verandert grondig in 2021: meer duels, budgetlimiet en jonge talenten

"We hebben veel respect voor het DNA van de sport", zegt CEO Chase Carey. "Het is altijd ons doel geweest om de competitie en de actie op het circuit te verbeteren en ondertussen de sport ook gezonder en attractiever te maken."

Meer duels op het circuit

Door die onstabiele lucht kunnen achtervolgers minder profiteren van hun "downforce", de neerwaartse kracht die de auto op het circuit duwt. Zo is het moeilijk om vlak achter elkaar te rijden, snel de bochten in te gaan en bijgevolg in te halen.

Een gebrek aan duels in de Formule 1 is al enkele jaren een veelgehoorde klacht. De vele vleugels op een F1-bolide creëren "onstabiele lucht", wat inhalen heel moeilijk maakt.

Een budgetlimiet van 175 miljoen

Voor de kleinere F1-teams is het niet mogelijk om te wedijveren met Mercedes of Ferrari, die een veel groter budget kunnen uitgeven. Om de competitie wat spannender te maken wordt een budgetlimiet van 175 miljoen dollar (158 miljoen euro) per kalenderjaar opgelegd.

Die budgetlimiet geldt enkel voor uitgaves aan de ontwikkeling van de auto, niet voor het salaris van de rijders of de kostprijs van de motoren. Dat moet de competitieve balans in de F1 weer wat in evenwicht brengen, want sinds 2016 stond er slechts zes keer een rijder van een ander team dan Mercedes, Ferrari of Red Bull op het podium.

Bij een overtreding kunnen de teams een boete krijgen, maar ook WK-punten verliezen of in het extreemste geval zelfs worden uitgesloten voor het WK.