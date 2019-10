Hazard na eerste maanden: "Naar Real gekomen om CL te winnen"

Hazard ruilde de voorbije zomer het Londen van Chelsea in voor het Real in Madrid. "Het was altijd mijn droom om voor Real, de beste club ter wereld, te voetballen. Ik ben nu dan ook heel gelukkig. Thibaut Courtois zei me altijd dat Real de beste club was", aldus Hazard. "Ik ben hier om in Bernabeu te spelen en mijn ploegmaats te helpen."

"Ik had voor mezelf al na het WK, in de zomer van 2018, de beslissing genomen om naar Real te komen, maar dat ging niet en ik bleef nog een seizoen bij Chelsea", vertelt de Rode Duivel nog. "De club begreep mijn situatie en liet me nadien gaan. Ik praatte met voorzitter Florentino Pérez en later ook met Luka Modric. Ik voelde toen dat iedereen me bij Real wilde zien."