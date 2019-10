"Ik word niet alleen moe van die BeNeLiga, maar zelfs misselijk"

Zoals cicaden steekt het idee van een BeNeLiga om de zoveel jaar wel eens de kop op. Ook nu weer. Maar de reacties zijn vooral in Nederland lauw. "Ik word er niet alleen moe, maar zelfs misselijk van", zegt NOS-journalist Jeroen Elshoff.

"Toen ik van de middelbare school afkwam (Elshoff is 42 jaar, red) ging het al over de BeNeLiga. Maar ik heb het idee dat dit nooit zal gebeuren. Hoelang geleden is het nog maar dat dat schandaal naar boven is gekomen in België? Ze kunnen het zelfs in hun eigen land niet een beetje goed regelen. En dan is er nog een aantal stadions dat op instorten staat..."

Wanneer de commerciële meerwaarde van een BeNeLiga wordt aangehaald, wordt Elshoff zelfs wat cynisch. "Ik zou het zeker doen als ik hen was en dan de hele Eredivisie maar in elkaar laten donderen."

"We hebben met de Eredivisie een mooie competitie", vult collega Frank Snoeks aan. "Dat moet je vooral zo houden. Ik zie ook het nut niet van een BeNeLiga. Ik zie toch liever Heerenveen-Groningen dan Heerenveen-Standard."

Ook Arman Avsaroglu vindt het maar niets. "Nee, dit moet je niet willen. Dit is het failliet van je eigen competitie."

"We kunnen wel afspreken dat alle Nederlandse ploegen die over 2 jaar nog op kunstgras spelen wél naar de Belgische competitie gaan", pakt Elshoff nog uit met een kwinkslag. "Zegt iemand dan tegen de Belgen dat het niet doorgaat?", sluit gespreksleider Arno Vermeulen het onderwerp af.