Real Sociedad draait mee bovenaan in La Liga, maar waar is Januzaj?

Analisten in Spanje zijn het grotendeels met elkaar eens: Real Sociedad is een positieve verrassing in La Liga en is zelfs een van de clubs die het mooiste voetbal brengt in de hoogste afdeling van Spanje. "De spelers rennen niet bij Sociedad, ze vliegen", schreef een journalist recent nog.

Coach Imanol Alguacil opteert voor positief voetbal aan een hoog tempo en kiest daarbij voor heel wat jonge talenten. Mikel Oyarzabal, een product vanuit de eigen opleiding, is amper 22 jaar maar wel de aanvoerder van dit Sociedad. Ook Real Madrid-huurling Martin Ödegaard speelt zich in het Baskenland serieus in de kijker.