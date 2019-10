Beroep van Veljkovic en ex-KVM-bestuur wordt wellicht pas na de zomer behandeld

Zes verwerende partijen in het matchfixingschandaal hebben zich maandagochtend op de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel gemeld om hun annulatieberoep tegen het vonnis van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) in te leiden. Ten laatste over 6 weken wordt de zittingsagenda van deze rechtszaak vastgelegd.

Spelersmakelaars Walter Mortelmans en Dejan Veljkovic en de door het BAS veroordeelde Mechelse ex-bestuurders Olivier Somers, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans en Johan Timmermans legden elk individueel een annulatieberoep neer tegen het finale vonnis van het BAS.

Een arbitrale uitspraak is in principe niet voor beroep vatbaar, maar het gerechtelijk wetboek voorziet in specifieke gevallen wel nog een ultiem reddingsmiddel. Vanroy, Somers, Steemans en Timmermans hopen vooral hun naam te zuiveren. Zij kregen een schorsing van enkele jaren.

Makelaars Mortelmans en Veljkovic maken dan weer gebruik van het annulatieberoep in de hoop hun beroepsverbod bij de Voetbalbond (KBVB) te laten annuleren. Alle partijen kunnen nu nadenken over de agenda van het proces, ten laatste over 6 weken legt de rechtbank die vast. De kans is groot dat de zaak pas na de zomer kan behandeld worden.