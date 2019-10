Belgen Maes en Van den Broecke stellen teleur in Sölden, Pinturault wint

Na het afscheid van Marcel Hirscher was het uitkijken wie er uit zijn schaduw zou treden. De Fransman Alexis Pinturault, vorig jaar 2e in de algemene Wereldbeker na Hirscher, werd door velen getipt als de nieuwe kannibaal, maar in de eerste run op de Rettenbachgletsjer kreeg hij stevig weerwerk van zijn landgenoot Mathieu Faivre.

Faivre was na zijn tweede run een fractie sneller dan de toenmalige leider Kranjec. Maar Pinturault was bevrijd en rekende nu niet mee met honderdsten. Uiteindelijk had hij meer dan een halve seconde voorsprong op Faivre.

De Belgen begonnen uiterst bescheiden aan het Wereldbekerseizoen. Sam Maes kon zich vorig seizoen staande houden in de top 30, maar maakte in Sölden wat foutjes en was in de eerste run al meer dan 4 seconden trager dan Pinturault. Dries Van den Broecke deed niet beter. Hij houdt als 63e maar 2 skiërs (die finishten) achter zich.