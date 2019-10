Tiener uit Nieuw-Zeeland snoept verrassend WB-zege van Shiffrin af in Sölden

Alice Robinson stond in Sölden pas voor de 11e keer aan de start van een Wereldbekerwedstrijd, maar het toptalent van 17 schoot er meteen de hoofdvogel af. Robinson haalde het in een tijd van 2'17"36.

Ze was zes honderdsten van een seconde sneller dan de Amerikaanse topfavoriete Mikaela Shiffrin, drievoudig eindwinnares in de Wereldbeker. De Française Tessa Worley eindigde op 36 honderdsten op de derde plaats.

Voor Nieuw-Zeeland was het de eerste WB-overwinning in meer dan 22 jaar. In februari 1997 was Claudia Riegler de beste in een slalom.