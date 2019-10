Egan Bernal: "Wil nu nog niet nadenken over Giro of Tour in 2020"

Egan Bernal weet nog niet wat zijn plannen voor volgend seizoen zijn: Giro, Tour, Vuelta of een combinatie van twee rondes.

"Ik weet het nog niet, ik heb ook voor Giro en Vuelta veel respect", zegt de Colombiaan. "Anderzijds zou ik er ook wel bij willen zijn in de Tour van 2020 als titelverdediger. Het plan moet nog gemaakt worden."

"In de Giro zijn er veel lange etappes en dat is iets wat ik wel graag heb, net zoals veel lange beklimmingen. In de Tour zijn de etappes in 2020 korter en heb je veel kortere, explosieve hellingen. Het Giro-parcours is heel compleet, maar ik kan nu nog niet zeggen welk parcours me het beste ligt."

Dit jaar was eigenlijk het plan dat Bernal de Giro zou rijden, maar net voor de start brak hij zijn sleutelbeen. Zo ging hij toch naar de Tour en won. "Ik keer graag terug naar de Tour, maar ik wil er ook wel in de Giro zijn. De ploeg zal beslissen, zij hebben daarin meer expertise. Ik wil daar nu nog niet te veel over nadenken."