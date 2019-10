Cavendish sprint volgend seizoen voor Bahrain-Merida: "Droom komt uit"

Een vertrek bij Dimension Data hing al een tijdje in de lucht, vandaag werd bekend dat Bahrain-Merida de nieuwe werkgever van Cavendish wordt. Hij ondertekende bij de ploeg van Dylan Teuns een contract tot het einde van 2020. Hij is na Mikel Landa en Wout Poels de derde grote nieuwe naam. Met zijn komst is de selectie van Bahrain-Merida ook helemaal rond voor volgend seizoen.

Mark Cavendish is al enkele jaren niet meer de topsprinter van weleer. De 34-jarige ex-wereldkampioen kon sinds februari 2018 geen enkele wedstrijd meer winnen. Vorige zomer mocht hij van Team Dimension Data niet naar de Tour, daar had de Brit het bijzonder lastig mee.

"Kans die ik niet wilde laten liggen"

Cavendish komt bij zijn nieuwe werkgever Rod Ellingworth, voormalig manager van Team Sky toen Cavendish er in 2012 reed, opnieuw tegen. "Rod was heel belangrijk in mijn ontwikkeling als renner. Ik kijk ernaar uit om aan mijn nieuw hoofdstuk te beginnen. Ik had al heel lang de ambitie om voor deze ploeg te rijden."



"Het is voor mij heel spannend en motiverend. Je kans zelfs stellen dat het een droom is die uitkomt. Ik heb vroeger nauw samengewerkt met McLaren. Hun technologieën hebben in het verleden al bewezen veel voordelen te hebben. Dit was dan ook een kans die ik niet kon laten liggen."

Ook Ellingworth kijkt uit naar de samenwerking. "De komst van "Cav" zorgt voor de nodige balans in ons team voor 2020. Hij is een groot kampioen en kan voor ons veel betekenen. Zijn drang en energie om successen te boeken, zijn groter dan ooit. We zullen er dan ook alles aan doen om hem te helpen zijn doelen te bereiken."

Een van die doelen zijn de 34 Tour-ritzeges van Eddy Merckx. Cavendish zit voorlopig aan 30 stuks.