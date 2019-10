Geen Campenaerts in Tokio? "We willen duidelijkheid voor half mei"

Lobbestael: "Er is ons verteld dat er vertrouwen is in de prestaties van Victor"

"De teneur van het gesprek was positief", aldus Lobbestael. "Er is ons verteld dat er vertrouwen is in de prestaties van Victor en veel appreciatie voor wat hij al allemaal heeft verwezenlijkt. Er is ook vertrouwen dat hij het niveau heeft om aanwezig te zijn op die Spelen, alleen is er niet aan de criteria voldaan en dat is het grote struikelblok."

België mag 5 renners afvaardigen voor de olympische wegrit in Tokio 2020 en 2 renners voor de tijdrit, maar die moeten wel uit de selectie van de wegrit komen. Remco Evenepoel behaalde de norm op het EK als Europees kampioen en bevestigde daarna nog eens met zilver op het WK enkele weken nadien. Campenaerts voldeed niet aan die kwalificatiecriteria van Belgian Cycling en kan daarom geen plaats opeisen in de selectie van Rik Verbrugghe.

Campenaerts is tweevoudig Europees kampioen tijdrijden, behaalde in 2018 brons op het WK tijdrijden, zette het werelduurrecord op zijn naam in april van dit jaar, maar is niet zeker van de Spelen in Tokio nadat hij forfait gaf voor het EK en de top 8 niet haalde op het WK tijdrijden in Yorkshire na een valpartij en materiaalpech.

Lobbestael: "We willen liefst voor half mei duidelijkheid wie gaat en wie niet"

Er zijn nu eenmaal andere straffe tijdrijders in België en Belgian Cycling wil niemand onrecht aandoen door Campenaerts zomaar te selecteren. "Daar hebben wij begrip voor", vertelt Lobbestael. "Alleen willen we wel graag snel duidelijkheid in 2020. Wij kunnen bij wijze van spreken niet wachten tot in juni op die selectie of geen-selectie. Het zijn Olympische Spelen in Japan, dat vraagt vanwege de hitte, vochtigheid en dergelijke meer toch een gedegen voorbereiding."

"Dus hebben wij gevraagd om ons een datum te geven, een moment waarop duidelijk is: die renner gaat en liefst voor half mei, dat zou al het uiterste moeten zijn. Daarnaast willen we graag weten welk resultaat Victor moet halen om naar die Spelen te mogen gaan, welke prestatie moet hij leveren. Een resultaat in een grote koers, zoals een tijdrit in de Tirreno-Adriatico, in Parijs-Nice, de Giro."

"Nu goed, dit was een verkennend gesprek", gaat hij verder. "Er vindt half november nog een tweede meeting plaats met de bondscoach, met Victor, met Broché en hopelijk kan dan al iets meer duidelijkheid verschaft worden over die vragen die we gesteld hebben. Belgian Cycling ging zich beraden over onze vragen en dat is hun goed recht."