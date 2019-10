Bart Verhaeghe: "Bene League kan er snel komen"

In een reactie bij Sporza nuanceert Bart Verhaeghe zijn uitspraken in Le Monde enigszins. "Het belangrijkste is dat we er mee bezig zijn, maar we willen ons niet vastpinnen op een of andere deadline. In België loopt het tv-contract binnenkort af, in Nederland nog niet. Dat zijn zaken waar we rekening mee moeten houden. We willen nu ook al anticiperen op de hervorming van het Europese voetbal vanaf 2024."