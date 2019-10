Elise Mertens: "Kim is Kim, ze zal het geweldig doen"

Elise Mertens komt deze week in het enkelspel in actie op de B-Masters. Vooraf was er een persconferentie met onze landgenote. Daarin kwam de comeback van Kim Clijsters aan bod. Mertens traint aan de Kim Clijsters Academy en is dus goed geplaatst om haar licht te laten schijnen op de terugkeer van Clijsters op het hoogste niveau.

"Het was echt een verrassing dat ze haar comeback maakt", vertelt Mertens. "Maar ik heb haar al zien trainen. Ze raakt de bal heel zuiver. Ze is Kim Clijsters, dus ze zal het geweldig doen."