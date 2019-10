Anderlecht op 4 punten van POI: "Kijk niet waar ik naartoe wil, wel naar wat er voor mijn voeten ligt"

"Maar goed, dat is een proces dat tijd nodig heeft. De spelers moeten vertrouwen krijgen in hun kwaliteiten. Er waren toch ook 5 of 6 basisspelers of bepalende spelers afwezig. Ik had wel geloof en vertrouwen in de jonge spelers, want ze hadden het heel goed gedaan op training. Het is een heel pluspunt dat we ook met deze opstelling winnen."

"Dat heeft trouwens niets met leeftijd te maken. De spelers moeten leren wanneer ze kalm moeten blijven en moeten controleren. Zo kregen we het na die goal van STVV weer even moeilijk. Dat is omdat ze die voorsprong probeerden te beschermen. Ik had aan de rust nochtans gevraagd om dat niet te doen. Ze moesten spelen alsof het 0-0 was."

"Ik ben heel tevreden", vertelde Vercauteren na de zege tegen STVV aan Peter Vandenbempt. "Onze start, de efficiëntie, het realisme, het aantal goals, ... Dat vormt samen toch een mooie basis om op te bouwen. Het was natuurlijk nog niet perfect. We moeten werken aan controle en maturiteit."

We zullen niet elke match 4 keer scoren, maar dat moet wel het uitgangspunt zijn. We moeten scoren als we goed spelen en als we slecht spelen.

Het was al van december vorig jaar geleden dat Anderlecht nog eens wist te winnen met 3 doelpunten verschil. "Dat wist ik niet. Het is mooi, daarom zijn we hier. Dat zal niet elke week lukken, maar het moet wel ons uitgangspunt zijn. We moeten scoren als we goed spelen, maar ook als we slecht spelen."

Kemar Roofe lijkt ook zijn draai gevonden te hebben. "Hij is heel belangrijk voor het evenwicht. Hij kan de bal bijhouden zodat de ploeg wat kan ademen en hij heeft scorend vermogen. Trebel? Ik zeg niet dat hij nu een vaste speler is. Een speler stelt zichzelf op. Als hij goed speelt, is het moeilijk om naast hem te kijken."

De top 6 is nog "maar" 4 punten verwijderd. "Ik bekijk het match per match. We mogen die doelen niet stellen, we moeten gewoon de weg volgen. Ik kijk niet waar ik naartoe wil, maar naar wat er voor mijn voeten ligt."