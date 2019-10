Heemeryck fietst tegenstand in de vernieling in triatlon op Mallorca

Heemeryck kreeg tijdens de Challenge Peguera-Mallorca een halve triatlon voorgeschoteld: 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21 km lopen.

Als 4e kwam Heemeryck uit het water, in het fietsen nam onze landgenoot na 15 km het roer over van de Spanjaard Dapena. Heemeryck fietste als een wervelwind en zette eerste achtervolger Kallin op 4 minuten, de Oostenrijker Steger volgde al op 5'30". Medefavoriet Dapena had bij het ingaan van de halve marathon al 10 minuten aan zijn been.

Heemeryck bereikte de finish uiteindelijk na 3u49'57", 4 minuten eerder dan Steger. De 3e plaats was voor de Zwitser Wild. Dapena eindigde nog 4e.

Dankzij de zege verzekerde Heemeryck zich van het eindklassement in de Challenge Family. Daarvoor werden 24 wedstrijden van halve en lange afstand in rekening gebracht. De 29-jarige Leuvenaar won er daarvan 5 (Salou, Gran Canaria, Geraardsbergen, Davos en Mallorca). Heemeryck topt de ranking met 2.350 punten. Het levert hem een bonus van 30.000 dollar op.

Bij de vrouwen ging de zege naar de Tsjechische Radka Kahlefeldt in 4u21'42" voor de Française Jeanne Collonge (4u27'34") en de Oostenrijkse Lisa Hütthaler (4u28'59").