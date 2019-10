Tiger Woods droomt van Olympische Spelen in Tokio

Golf staat sinds de vorige Spelen in Rio opnieuw op het olympische programma. In 2016 was Tiger Woods er niet bij door blessureleed, maar de Amerikaan is vastbesloten om wel deel te nemen in Tokio volgend jaar. "Het olympische team halen is een belangrijk doel voor mij", vertelt Woods.

"Behalve volgend jaar zie ik voor mezelf maar weinig kansen. Bij de volgende Olympische Spelen, zal ik 48 jaar zijn. Om dan een van de beste Amerikanen te zijn, zal lastig worden."

"In 1984 maakte ik kennis met de Olympische Spelen toen die in Los Angeles werden georganiseerd. Nu krijg ik de kans krijg om er deel van uit te maken en dat wil ik graag doen", besluit de Amerikaan, die dit seizoen opnieuw de aansluiting gemaakt heeft met de top met zijn zege op de Masters.

Aan de Olympische Spelen mogen 60 golfers deelnemen, met een maximum van 4 spelers per land. Woods is momenteel de nummer 9 van de wereld, maar wel pas de 6e Amerikaan, na Brooks Koepka, Dustin Johnson, Justin Thomas, Patrick Cantlay en Bryson DeChambau.