1 Bulgaarse fan riskeert vijf jaar cel na racistische incidenten

De disciplinaire commissie van de UEFA zal zich op maandag 28 oktober buigen over de racistische incidenten tijdens het EK-kwalificatieduel tussen Bulgarije en Engeland.

UEFA-baas Aleksander Ceferin benadrukte dat de minimumsanctie voor racistische incidenten een gedeeltelijke of volledige match zonder publiek is. Gezien recente uitspraken is een volledig duel achter gesloten deuren te verwachten. Die sanctie werd ook opgelegd aan Hongarije en Roemenië voor gelijkaardige incidenten. De disciplinaire commissie maakt zijn uitspraak over Hongarije uiterlijk op 29 oktober bekend.