Woelwater Lamkel Zé verlengt zijn contract bij Antwerp

Lamkel Zé heeft de voetbalfans de voorbije maanden zowel op een positieve als negatieve manier verbaasd. Met zijn onnavolgbare dribbels en goals, maar ook met zijn onbegrijpelijke acties en fratsen.

Eén van die fratsen kostte Antwerp deelname aan de groepsfase van de Europa League, omdat Lamkel Zé zijn doelpunt zó uitdagend vierde dat hij een 2e gele kaart kreeg. Toen hij enkele dagen later ook nog bij een vechtpartij op de training betrokken raakte, leken de dagen van de Kameroener bij Antwerp geteld.

Maar Laszlo Bölöni slaagde er toch in om zijn aanvaller weer in de pas te doen lopen. Bij Antwerp zijn ze nu zelfs zo tevreden dat ze hebben beslist Lamkel Zé een vernieuwd en verbeterd contract voor te schotelen, een aanbod waarop de speler zelf gretig is ingegaan. Wanneer zijn nieuwe contract afloopt, heeft de club niet bekendgemaakt.