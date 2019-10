Michel Wuyts blikt terug op 2019: "Uren niet kunnen praten na overlijden Bjorg Lambrecht"

In zijn terugblik op het wielerjaar 2019 staat Michel Wuyts ook stil bij het tragische ongeluk van Bjorg Lambrecht in de Ronde van Polen. "Het is bij mij binnengekomen als een donderslag bij heldere hemel", weet hij nog goed.

"Ik was op vakantie in Toscane toen ik telefoon kreeg van de redactie. De eindredacteur vroeg of ik even aan de kant wilde gaan staan, Bjorg Lambrecht was overleden."



"Wat later werd ik opgebeld door de Nederlandse openbare omroep", gaat Wuyts voort. "Daarna drong het verlies pas echt door."

"Lambrecht zou net als Evenepoel en Philipsen de toekomst van het Belgische wielrennen vormen. Op zijn terrein dan: in de Ardennen en in het hooggebergte."

"Maar in de eerste plaats ging het me om de onrechtvaardigheid en het menselijke verlies. Ik heb ook kinderen en ik wil die niet verliezen, daarom zat ik snel met mijn gedachten bij de ouders. Ik heb enkele uren niet kunnen praten en heb tranen gelaten."