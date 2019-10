Bulgaarse politie: "Zes voetbalfans opgepakt na Bulgarije-Engeland"

De interland tussen Bulgarije en Engeland werd afgelopen maandag ontsierd. Fans van Bulgarije viseerden onder anderen Sterling, Mings en Rashford en maakten oerwoudgeluiden toen ze aan de bal kwamen. Sommige van die fans brachten ook de Nazi-groet.

"We hebben een operatie opgestart om de schuldigen van maandag te identificeren", luidt het bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Bulgarije. "Tot nu toe zijn zes mensen opgepakt om hun rol uit te klaren. We zoeken nog drie anderen." Welke mogelijke straffen hen boven het hoofd hangen, is niet duidelijk.

Engeland vernederde maandag Bulgarije in eigen huis met 0-6, maar de match werd ontsierd door het gedrag van een deel van de Bulgaarse fans. De wedstrijd werd twee keer stilgelegd. In de nasleep ervan heeft de voorzitter van de Bulgaarse voetbalbond, ex-keeper Borislav Michajlov, zijn ontslag moeten indienen. De Bulgaarse politie is ook binnengevallen in de kantoren van de Bulgaarse voetbalbond.