Southgate over racisme: "Maakten 2 statements: winnen én aandacht trekken"

Maar dat hoefde niet meer. Toen de spelers bij het rustsignaal de kleedkamers opzochten, legde de Bulgaarse aanvoerder Ivelin Popov de Bulgaarse supporters het zwijgen op. Een pak fans werd ook uit het stadion gezet tijdens de rust, waarna de sfeer in de tweede helft grotendeels ontmijnd was.

Mings: "Het was duidelijk te horen op het veld. Maar we hadden een geweldig antwoord in huis, we waren solidair als groep en lieten het voetbal praten. We beslisten tijdens de rust om voort te spelen. Als er dan nog iets zou gebeuren, zouden we het juiste doen."

Onder meer debutant Tyrone Mings werd geviseerd. De verdediger zei na de match dat hij al bij de opwarming allerlei uitlatingen naar het hoofd geslingerd kreeg. Mings maakte tijdens de match een assistent-scheidsrechter attent op de racistische kreten en handelingen. Southgate ging daarop in discussie met de 4e ref en de match werd een eerste keer gestopt. Een eerste oproep in het stadion om racisme achterwege te laten kreeg geen gehoor, zodat kort voor de rust de match nog eens werd stilgelegd.

"De match werd 2 keer stopgezet. Ik weet dat dat voor sommigen niet genoeg is, maar wij volgden met onze groep daarmee de procedure. Ik moet zeggen dat de officials heel goed reageerden. Wij hebben hen onmiddellijk gemeld wat wij hoorden. Er was constant communicatie met de 4e official en de scheidsrechters."

Bulgaarse coach Balakov: "Ik hoorde niets"

Southgate bevestigde dat hij met zijn spelers de afspraak had dat mocht er in de tweede helft iets gebeuren, ze dan van het veld zouden stappen. "Maar we zagen allemaal dat de kalmte toen was teruggekeerd."

De onlusten kwamen niet onverwacht. De UEFA had namelijk vooraf al de Bulgaarse bond verplicht om een deel van het nationale stadion in Sofia te sluiten, nadat supporters schuldig waren bevonden aan racisme eerder dit jaar.

De Bulgaarse coach, Krasimir Balakov, hield voor de match een vurig pleidooi dat er geen racisme was in Bulgarije. En hij verraste ook na de match: "Het is een delicaat onderwerp. Ik denk niet dat er één persoon in Bulgarije is die zou zeggen dat racisme iets leuks is. Maar tegelijkertijd vind ik het vreemd hoe dit onderwerp in het voetbal geïnterpreteerd wordt. Ik hoorde absoluut niets."

Doelman Plamen Ilijev ging nog een stap verder na de match: "Het publiek heeft zich goed gedragen. Ik heb niets gehoord."

Volgens Balakov, die met Bulgarije 4e werd op het WK 1994, is het racismeprobleem in Engeland groter dan in Bulgarije: "In onze competitie gebeuren zulke dingen niet, terwijl je op alle Engelse niveaus wel over racistische incidenten hoort."