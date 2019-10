Wie spectaculaire goals wil zien, kan tegenwoordig eerder naar de amateurs FC United of Manchester gaan kijken dan naar Manchester United. In hun thuismatch tegen Basford United twijfelde Stefan Galinski, speler bij de bezoekers, niet toen hij een botsende bal op zijn eigen helft wou wegwerken. Tot zijn eigen stomme verbazing, en met wat hulp van een stuntelende doelman, verdween de bal zowaar in doel.