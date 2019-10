Kijk straks naar EK baanwielrennen: op zoek naar eremetaal en punten voor Tokio

Punten sprokkelen voor Tokio

Met de start van het nieuwe baanseizoen begint ook deel 2 van de kwalificaties voor de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio. In Apeldoorn zijn heel wat punten te verdienen.

"Met het Belgische team staan we er gemiddeld voor", stelt delegatieleider Koen Beeckman. "Met de mannen moeten we aan een inhaalbeweging beginnen in de ploegenachtervolging. Momenteel staan we op de 9e plaats en enkel de top 8 plaatst zich voor Tokio."



"Met de vrouwen staan we er iets beter voor. Momenteel zijn we 8e, nu willen we richting de top 4 fietsen."

Met Tokio in het achterhoofd focust het Belgische team zich de eerste dagen op de ploegenachtervolging in Apeldoorn, daarna op de ploegkoers.



Dat zit zo:

Als je je plaatst in de ploegenachtervolging, mag je ook de ploegkoers rijden op de Olympische Spelen.

Als je je plaatst in de ploegkoers, heb je automatisch ook startrecht in de (individuele) omnium in Tokio.



Na het Europees kampioenschap kunnen de baanwielrenners ook nog olympische kwalificatiepunten bij mekaar rijden op de Wereldbekerwedstrijden de komende maanden. De grootste bonus is daarna te verdienen op het wereldkampioenschap in Berlijn.