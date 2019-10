Iserbyt: "Als Mathieu terugkeert, rijd ik voor de tweede plaats"

"Ook als je de waardeverhoudingen met een Toon Aerts ziet van vorig jaar, denk ik dat ik de Wout van vorig jaar misschien wel kan volgen. Maar dat is "Wat als...?". Ik denk ook niet dat we de beste Toon Aerts hebben gezien in Amerika, toch niet die van vorig jaar (toen Aerts beide WB-crossen in de VS won, red). Misschien heeft Toon deze zomer iets te veel gedaan, wou hij nog beter doen. En misschien was hij daarom niet echt fris in Amerika. Maar dat is niet zo erg voor mij."

Wat als Van Aert en Van der Poel er wel waren bijgeweest? Die vraag kreeg Iserbyt al vaak. Zijn antwoord is eerlijk: "Aan Mathieu is sowieso niets te doen, zeker de Mathieu van vorig jaar niet. Wout ging ook moeilijk zijn, maar ik denk dat ik misschien toch langer bij hem zou kunnen blijven."

Dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel er (nog) niet bij zijn, scheelt natuurlijk een slok op de borrel, maar Iserbyt blijkt achter die twee tenoren de derde hond. Zo won hij de 2 wereldbekerraces in de VS (zijn eerste profzeges nota bene, red), de Ethias Cross in Kruibeke en de Superprestige in Gieten.

"Als Mathieu terugkeert, rijd ik voor de tweede plaats"

Als Van der Poel de komende weken weer in het veld duikt - de Nederlander is er zeker weer bij op 1 november in de Koppenbergcross en mogelijk vroeger - rijdt Iserbyt dan voor de tweede plaats? "Zeker. Ik had natuurlijk vooraf nooit gedacht dat ik in deze positie zou zitten. Voor mij is het niet erg dat Mathieu meedoet. Het is logisch dat hij voor mij eindigt."

"Ik ga wel proberen om iets langer mee te gaan met hem. Als Mathieu er is, is de start enorm belangrijk. In de Wereldbeker heb ik het voordeel dat er gestart wordt volgens het klassement. Mathieu staat daar, denk ik, op de vierde rij. Dat zal ons al iets meer ademruimte geven."

"Natuurlijk verwacht ik hem heel sterk. Als je ziet hoe hij met zijn mountainbike wint van Nino Schurter. Dat is enorm goed. Daar valt weinig tegen te doen."

De youngster heeft een dubbel gevoel bij hun terugkeer in het veld. "Maar ik denk dat het ook alleen maar goed kan zijn voor mijn niveau als Wout en Mathieu er weer bijkomen. Ik hoop alvast dat Wout snel beter wordt."