Meesseman en Mestdagh zijn weer thuis: "Nu frietjes eten"

Emma Meesseman en Kim Mestdagh zijn weer in het land na hun triomf in de WNBA-finale. Met kleine oogjes stapten de twee WNBA-kampioenen zondagochtend van het vliegtuig in Zaventem, waar ze werden opgewacht door een kleine delegatie trouwe fans.

Emma Meesseman was zonder meer de spilfiguur van de Washington Mystics in de play-offs en werd na het behalen van de titel terecht verkozen tot MVP van de Finals. "Ik moet het allemaal nog wat laten bezinken, maar ik ben wel ongelooflijk gelukkig", vertelt Meeseman voor de camera van Sporza. "Er is zoveel gebeurd de voorbije weken. De WNBA is een van de hoogste competities ter wereld. We zijn eigenlijk bijna kampioen van de wereld. Nu ik weer thuis ben en na een goeie nachtrust zal het besef wel komen." Hoe zijn de uren en dagen na het behalen van de titel verlopen? "We hebben enkele feestjes gehad en daarna hebben we onze valiezen gepakt en van iedereen afscheid genomen. Het is nu eenmaal de realiteit dat we terug naar onze (Europese, red) ploeg moeten." "Ik kan nu nog even thuis zijn en wat rusten. België is mijn vakantiebestemming. Ik ga wat familie en vrienden bezoeken en ze bedanken voor de steun. En frietjes eten. Over 2 weken word ik normaal weer in Jekaterinenburg verwacht, maar misschien ga ik al iets vroeger naar daar."

Emma Meesseman met de WNBA-trofee.

"Sportvrouw van het Jaar? Graag samen met Derwael en Thiam"

De traditionele kampioenenparade en de kampioenenring hebben Meesseman en Mestdagh nog tegoed. "De parade is pas volgend jaar in mei, bij het begin van het nieuwe seizoen. Dan zijn alle speelsters weer in Washington. Dan zullen we ook onze ring krijgen. Ik kijk er wel naar uit om die te hebben", vertelt Meesseman. Is Meesseman nu de favoriet voor de trofee van Sportvrouw van het Jaar? "Ik hoop eigenlijk op een ex aequo met Nina Derwael en Nafi Thiam. Het zijn fantastische weken voor de Belgische vrouwensport en het is eigenlijk zonde om te moeten kiezen tussen geweldige sportvrouwen. Ik zou die trofee liever delen met hen."

Kim Mestdagh: "Hopelijk beseft iedereen nu hoe bijzonder Emma is"

Kim Mestdagh mag zich ook WNBA-kampioen noemen, ook al moest ze in de finale toekijken vanaf de bank. "Ik heb alles van de zijlijn kunnen volgen. Bij mij is het besef er al wel. Tijdens het seizoen heb ik het wel wat moeilijker gehad met mijn rol, maar eenmaal het doel in zicht kwam, kon ik daar wel mee leven", zegt Mestdagh. "Je voelde daar ook echt hoeveel het betekende voor de stad om die titel binnen te halen. De club komt echt van ver en ze hebben nu waar ze hard voor gewerkt hebben. Het was een enorme ontlading voor iedereen." Hoe keek Kim Mestdagh naar de glansprestatie van Emma Meesseman? "Ze heeft er echt heel veel energie in gestoken. Emma is altijd redelijk kalm, al denk ik dat ze ook wel wat nerveus was. Maar ze stond er wel en ze heeft de mentale weerbaarheid getoond om op zo'n belangrijke momenten zo te spelen." "Hopelijk beseft iedereen nu hoe bijzonder Emma is, want ik weet niet wat ze anders nog kan doen. Emma heeft getoond hoe speciaal ze is, ze is echt wereldtop."

Philip Mestdagh: "Kim heeft zich goed neergelegd bij haar rol"