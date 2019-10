Titelverdediger Lange vecht tegen tranen bij opgave in Ironman Hawai

Ondanks een minder goed seizoen door blessureleed stond Patrick Lange aan de start van de Ironman in Hawaï als een van de topfavorieten. Na zijn derde plaats in 2016 won hij in 2017 en 2018 het WK Ironman.

De Duitser imponeerde met een snelle zwemtijd, hij mocht in de kopgroep aan het fietsen beginnen. Maar Lange had het moeilijk op de fiets en na ongeveer 50 kilometer stopte hij plots. Hij praatte even met een coach en stapte toen in de auto. Hij kon zijn tranen niet bedwingen. Lange zou gisteren koorts gemaakt hebben.

Het was niet de eerste tegenslag in de aanloop naar de belangrijkste wedstrijd van het jaar voor Lange. Zijn coach Faris Al-Sultan, winnaar in Hawaï in 2005, kreeg geen visum om naar Kona af te reizen en zijn vrouw was betrokken in een ongeluk eerder deze week.