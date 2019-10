"Zonder Kevin De Bruyne heeft Manchester City een groot probleem"

Wie in de Premier League opnieuw een tweestrijd tussen Manchester City en Liverpool verwacht had, komt voorlopig bedrogen uit. Na 8 speeldagen tellen de Reds zowaar al 8 punten meer dan de regerende kampioen. "Geen toeval", stelt Sporza-commentator Filip Joos vast.

Manchester City pikt na de interlandbreak weer de draad van de Premier League op met een achterstand van 8 punten op Liverpool. "Het is te vroeg om te zeggen dat Liverpool los is, maar het is wel alarmerend voor Manchester City en dan vooral de manier waarop", vindt Filip Joos. "Er klopt echt iets niet bij City. Die 8 punten zijn geen toeval. Op dit moment is Man.City echt een bleke versie van zichzelf. Het draait (nog) niet en ze zijn niet meer onoverwinnelijk, al denk ik niet dat het al voorbij is. Intrinsiek hebben ze wel de ploeg met de beste voetballers. Hopelijk voor City vindt het zichzelf terug." "Anderzijds vind ik het ook wel eens leuk dat zo'n topteam problemen heeft. Voor de Premier League is dat een zegen, dat heeft die competitie echt nodig en dat maakt het ook zeer interessant."

Wolverhampton won afgelopen weekend bij Manchester City.

"Zonder De Bruyne draait het niet bij City"

Wat schort er dan precies bij Manchester City? "Op dit moment staat het achterin niet stevig genoeg bij City om de weelde van voorin te kunnen dragen. Ze missen een fitte Kompany. Ik denk dat ze op dit moment zeker spijt hebben dat ze hem hebben laten gaan. Achterin ligt het grootste probleem", zegt Joos. "Daarnaast is er momenteel ook de blessure van Kevin De Bruyne. Zonder hem draait het niet en dat is ook een groot probleem. Ik zie hem nog altijd niet als een blessuregevoelige speler - waarom weet ik niet - maar eigenlijk is hij dat de voorbije jaren wel. Als De Bruyne speelt, straalt hij zoveel energie uit en neemt hij die ploeg echt op sleeptouw. Maar hij speelt niet alles en dan heeft City het moeilijk." "Manchester City moet eigenlijk al alles gaan halen tegen de topploegen en daar zie ik ze wel toe in staat, maar dan wel mét Kevin De Bruyne. Hij is de motor, de man die het overwicht wél kan omzetten in kansen. Maar stel dat hij out is in maart, dan donderen ze uit de Champions League met het niveau dat ze nu halen."

Het hongerig zijn, dat zie je meer bij Liverpool. Al vind ik hen ook niet altijd superdominant. Filip Joos

Zijn de spelers misschien Guardiola-moe? "Dat kan. Guardiola is aan zijn 4e seizoen bezig. Hij mag dan al de beste zijn, hij weet zelf ook wel dat hij heel veeleisend is. Bij Bayern is hij ook na 3 jaar vertrokken. Nu is het bij City ook allemaal net iets minder overtuigend. Dat is toch wel een teken aan de wand."

"Het hongerig zijn, dat zie je meer bij Liverpool. Het zou tof zijn als Liverpool het haalt, al vind ik hen ook niet altijd superdominant. Leicester had onlangs echt een punt kunnen pakken op Anfield. Het team van Praet en Tielemans is trouwens een heel toffe ploeg om naar te kijken. Leicester is nu sterker dan in het jaar dat het kampioen werd."