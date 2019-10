Nauwelijks te zien: Van Asbroeck blijft jumpende Naesen nipt voor

Oliver Naesen reed in Binche zijn laatste wedstrijd van het jaar. De WK-ganger koerste alert mee en zat in de finale mee vooraan. Hij was een van de 9 Belgen in een kopgroep van 12 renners. Ook Tom Van Asbroeck en Victor Campenaerts zaten in de cockpit.

Campenaerts gooide zich plat op zijn stuur en zette op 15 km van de streep een solo op. Het regende tegenaanvallen, maar pas na 10 km kregen ze hem te pakken.

Op de gladde kasseitjes van Binche reed Naesen de sterkste sprint. Hij wurmde zich naast Van Asbroeck en op de streep was niet te zien wie won.

"Als je niet zeker bent, moet je je arm in de lucht gooien", sprak de renner van Israel Cycling. Het leverde hem een eerste seizoenszege op, want op de finishfoto was het een tijd wachten.

"Het verschil was trouwens erg nipt, maar wel duidelijk genoeg op de foto", klonk het bij de wedstrijdjury.