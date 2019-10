Turncoach Van Damme: "We hebben onszelf geen eer aangedaan"

"We zijn zeker ontgoocheld", zuchtte een aangeslagen coach Koen Van Damme na de kwalificaties van de mannen op het WK. De Belgen kwamen vanmiddag nooit in de buurt van de top 12 voor Tokio en blijven dus met lege handen achter.

"We hebben niet op ons niveau gepresteerd en hebben te veel fouten gemaakt. We waren zeer slecht begonnen en iedereen heeft wel ergens een fout gemaakt. We hebben onszelf niet echt eer aangedaan met dit resultaat en dat komt heel hard aan."

Kampten de Belgen met stress? "Ik kan er momenteel de vinger niet op leggen. Ik moet het analyseren en dan verder gaan. De jongens hebben hun hoofd niet laten hangen na de moeilijke start, maar het was een moeilijke dag. We hebben een paar mokerslagen moeten incasseren en dat doet pijn."

"Ik had het gevoel dat we goed voorbereid waren, dat we ons niveau haalden in de voorbereidingswedstrijden en dat we hier iets te rapen hadden. Maar we moeten goed analyseren waar het fout is gegaan en waar het beter moet."