Vandenbempt: "Groot gebrek aan discipline in Antwerp-kleedkamer"

Club Brugge heeft zijn territorium in de topper tegen AA Gent nog eens duidelijk afgebakend. Met een afgetekende 4-0-overwinning onderstreept het zijn aureool van ogenschijnlijke onaantastbaarheid. In zijn wekelijkse analyse belicht Peter Vandenbempt de status van Club, AA Gent en ook Antwerp, waar met de discipline een loopje genomen wordt.

Ik hoorde Gent-coach Thorup zeggen dat het een "equal game" was, met twee ploegen die kansen hadden, maar de realiteit was toch dat Gent vooral kansen kreeg nadat het al 3-0 was achter gekomen en Club Brugge er met zijn hoofd niet echt meer bij was.

Gent werd een uur lang overvleugeld, weggetikt en overlopen door die drie vaardige en snelle spitsen van Club en voortdurend onder druk gezet door bijvoorbeeld Ruud Vormer. Zelf bleef Gent in dat eerste uur ver beneden de norm die het de voorbije weken had gezet, en dat gold ook voor enkele sterkhouders zoals Odjidja, David, Owusu en Jaremtsjoek. Defensief was Gent hopeloos, met Dylan Bronn voorop. Blijkbaar is er buitenshuis toch een probleempje. Jess Thorup gaf vooraf al een slecht signaal door zich ineens in zekere zin toch aan te passen aan Club Brugge, terwijl zijn systeem de voorbije maanden toch goed gefunctioneerd had. Dit is een ontnuchtering voor AA Gent, want Gent was de ploeg die het dichtste bij Club gezet werd. Maar gisteren was de kloof gewoon heel groot.

Club Brugge heeft op en naast het veld een voorsprong

Club Brugge heeft de voorbije jaren door hard en slim te werken een voorsprong uitgebouwd, op het veld en ernaast. Sportief heeft het heel goed gewerkt en elk jaar een betere ploeg gevormd, met dit jaar de laatste ontbrekende schakel die ingevuld is: een doelman van topniveau. Simon Mignolet is dit seizoen nationaal en Europees al heel belangrijk geweest. Als deze doelman de voorbije jaren tussen de palen gestaan had, had Club Brugge nu nog een paar titels meer gehad, denk ik. En Philippe Clement is in zijn totaliteit ook een betere coach dan Ivan Leko, die ik nochtans ook al een heel goeie vond. Dus ja, Club Brugge is reuzegroot favoriet en kan enkel zichzelf kloppen door zelf fouten beginnen te maken. Ook financieel, organisatorisch, commercieel en professioneel staat Club boven de rest op dit moment. Op zich is dat goed nieuws voor de concurrentie, want andere clubs kunnen dat ook. Genk heeft het bijvoorbeeld gedaan, doet het al, en is toch ook kampioen geworden. Vooral Anderlecht, Standard en misschien ook AA Gent moeten dat dan ook maar doen: beter en misschien wel harder werken dan de voorbije jaren. Want anders zou het wel eens kunnen dat Club Brugge het Noordzee-gat uit is en dat we de kampioen de volgende jaren bij de competitiestart al kennen. Al hoop ik van niet.

Groot gebrek aan discipline bij Antwerp

Bij Antwerp maakten ze zondag weer eens ruzie onder elkaar. Ditmaal kregen Mbokani en Refaelov het aan de stok toen Antwerp een penalty kreeg in het duel met Standard. Het was een geestig gezicht voor alle anderen dan de spelers en het bestuur van Antwerp zelf. Het begint daar een beetje de gewoonte te worden, maar ik vind het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Misschien is Mbokani de uithaal op televisie van Refaelov na zijn rode kaart in de Europese voorrondewedstrijd tegen AZ nog niet vergeten. Af en toe is er ook een knokpartijtje: vorig seizoen tussen Jelle Van Damme en Lamkel Zé, nu Sinan Bolat. Ernstige spelers ergeren zich daar blauw aan. Ze wijten dat aan een groot gebrek aan discipline in de kleedkamer bij Antwerp. Dat is vreemd, want Laszlo Bölöni is de trainer en dat is een kind van het Ceausescu-regime. Hij lijkt een zeer strenge coach te zijn, is vaak genadeloos hard in zijn commentaren en staat voor hard labeur, maar dat is blijkbaar een totaal verkeerde perceptie. Zo laat Bölöni de zaken wel vaker op hun beloop. Spelers komen ongestraft te laat, trainingen beginnen bij wijze van spreken op om het even welk uur en ook te laat. Het steekt allemaal niet zo nauw. Met al die ego's en speciale karakters is dat niet de goeie aanpak, hebben we de indruk. Deze groep heeft nood aan duidelijke regels en afspraken, ook over wie in een wedstrijd de strafschop moet nemen, want we verwachten dat Antwerp met deze kwaliteiten Club Brugge de komende maanden toch een beetje voor de voeten gaat lopen.

Peter Vandenbempt