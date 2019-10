Clement en Vanaken: "4-0 is fantastisch, maar ook wat overdreven"

Clement: "Het verschil is echt niet zo groot"

Geen euforie bij Club Brugge, ondanks de toch klinkende overwinning tegen een rechtstreekse concurrent. "Ik ben een moeilijk mens", zegt coach Philippe Clement. "4-0 is fantastisch, maar ik heb toch ook heel wat dingen gezien die beter kunnen. Maar ik ben wel blij dat we het tempo uit de Champions League kunnen meenemen naar de competitie."

"De buitenwereld mag wel zeggen dat niemand in België ons zal kunnen volgen, maar ik vind dat een gevaarlijke uitspraak. Het verschil is echt niet zo groot. Zodra we 5 à 10% minder presteren, zal ons dat zuur opbreken."

Ook Hans Vanaken, die met een kopbal het slot van de deur haalde, blijft nuchter. "4-0 is misschien een té groot verschil voor de verhoudingen die we op het veld zagen. Gent had ook een goal verdiend. Maar we wisten dat die kansen er zouden komen en we hebben altijd nog een goeie keeper staan."

"We zweven momenteel zeker niet op een wolk, al voelen we wel dat het goed gaat. Maar het seizoen is nog lang. We blijven werken. Ik heb bij momenten het gevoel dat het nog beter kan."