Cercle-coach Mercadal: "Niet de indruk dat mijn spelers opgeven"

Cercle Brugge staat vanavond voor een lastige verplaatsing naar Zulte Waregem. De Vereniging kon slechts 1 keer winnen dit seizoen en staat troosteloos laatste in de Jupiler Pro League. Cercle-coach Mercadal hoopt op een snelle ommekeer. “De ontgoocheling van de fans leeft echt in de spelersgroep.”

Vorige week kreeg Cercle een zoveelste opdoffer te verwerken tegen degradatieconcurrent Eupen. Op de website van de club laat coach Fabien Mercadal zijn licht schijnen over de situatie waarin de traditieclub verkeert. Te beginnen bij de nederlaag van afgelopen week.

"Er is een duidelijk gebrek aan vertrouwen"

“Na de 1-0 tegen Eupen kregen we verschillende kansen om de score te verdubbelen maar we lieten het telkens na", analyseert Mercadal. "Er is een duidelijk gebrek aan vertrouwen. Waarschijnlijk speelde de bekeruitschakeling eerder die week ook nog een rol. Eupen creëerde weinig gevaar, maar die gelijkmaker gaf hen enthousiasme.” “Het was een opdoffer. In die mate was de trainingsweek ook niet evident om op te starten, al vind ik desondanks dat er goed werd gewerkt. De ontgoocheling van de supporters leeft ook echt in de groep. Daarom hamerde ik er deze week op om een echte vechtersmentaliteit te ontwikkelen op training. Ik heb echt niet de indruk dat mijn spelers opgeven.”

“Het enige wat we nu moeten doen, is verder werken aan onze groepsdynamiek. We weten dat er veel spelers zijn bijgekomen en dat dit geen evidentie is om hen allen op korte termijn in te passen. Dit mag echter geen excuus zijn en daarom werken we hier

hard aan, onder meer door wekelijks groepssessies te organiseren onder leiding

van onze mental coach.”

"Ik begrijp volledig de ontgoocheling van onze fans"

Voor de supporters van Groen-Zwart wordt het stilaan veel. Na het verlies tegen Eupen liepen de emoties bij de Brugse aanhang hoog op. Coach Mercadal en voorzitter Frans Schotte stonden na de wedstrijd dan ook de supporters te woord.

“Ik wou de voorzitter bijstaan in zijn discours”, zegt Mercadal. “Ikzelf heb daarin de voorzitter aan het woord gelaten, maar daarna nodigden we nog enkele supporters-vertegenwoordigers uit voor een verrijkend focusgesprek in onze spelershome. Voor alle duidelijkheid: ik begrijp volledig de ontgoocheling van onze fans. Ook wij willen betere resultaten halen en ook wij zijn ontgoocheld.”

"Onze mogelijkheden benutten tegen Zulte Waregem"