Johnson-Thompson: "Thiam heeft lat hoger gelegd, ik ben blij dat ik kan volgen"

"Ik geloof het nog niet. Deze twee dagen zijn zo snel gegaan. Het was ook altijd donker, dus het lijkt echt een droom", zei een dolgelukkige Johnson-Thompson na haar gouden zevenkamp.

Op de vorige grote kampioenschappen greep de Britse telkens naast de prijzen. Na een zesde plaats op de Spelen in Rio, volgde een vijfde plaats op het WK in Londen en zilver op het EK in Berlijn. Telkens ging Thiam daar met het goud aan de haal. "Ik heb het zo vaak geprobeerd op dit niveau en eindelijk lukt het. Zonder al die teleurstellingen had ik dit nu niet gekund."

"Maar ik wil meer. 7.000 punten halen is een belangrijk doel in mijn carrière. Het is Nafi Thiam die dat haalbaar heeft doen lijken. Ik was erbij toen zij voor het eerst dat magische getal bereikte in Götzis in 2017. Thiam is een inspiratie voor mij."

"Ik wist toen dat als ik haar wou kloppen ik ook dat niveau zou moeten halen. Nafi is een fantastische atlete. Zij heeft de lat hoger gelegd en ik ben blij dat ik kan volgen."

Volgend jaar op de Olympische Spelen lijkt het dus een spannende strijd te zullen worden tussen Johnson-Thompson en Thiam. Johnson-Thompson: "Ik hoop het."