Voor een keer geen goud, maar zilver voor Thiam op WK atletiek

Verspringen: megasprong Johnson-Thompson

Speerwerpen: pijn houdt Thiam van 50-meterworp

Katarina Johnson-Thompson overtrof zichelf dan weer met een persoonlijk record: 43,93 meter. Haar eerste WK-goud in de zevenkamp was binnen.

Het letsel was nog geen verleden tijd. Na een nulworp schoot Thiam de speer naar 48,04 meter, maar een 50-meterworp kwam er niet meer. De pijn droop van haar gezicht, ze wierp de handdoek in de ring.

De vraag van de dag luidde hoe het was gesteld met de rechterarm van Nafi Thiam. Sinds juni had ze geen speer meer aangeraakt omdat ze opnieuw sukkelde met haar elleboog.

800 meter: Thiam verzilvert haar 2e plaats

Nafi Thiam begon de afsluiter met een kloof van 137 punten op de betere loopster Katarina Johnson-Thompson. Het zilver verdedigen was nog het hoogst haalbare.

Dat lukte met een 14e chrono. Na olympisch goud, WK-goud en Europees goud hangt er nu een zilveren WK-medaille in haar kast.



Vraag is hoe lang Thiam nog die pijnlijke elleboog verdraagt. Een carrièreswitch ligt in het verschiet, want ook in het hoog- en het verspringen kan Thiam wedijveren met de wereldtop. Maar eerst zijn er nog de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar.

Daar kan ze opnieuw in duel gaan met Katarina "KJT" Johnson-Thompson in de zevenkamp. De 26-jarige Britse zette de kers op de taart op de 800 meter met winst in haar scherpste chrono ooit: 2'07"26.