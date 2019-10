Nafi Thiam: "Mijn niveau was niet genoeg voor goud, maar ik kan mezelf niets verwijten"

Voor het eerst sinds 2015 proefde Nafi Thiam opnieuw van de nederlaag in een zevenkamp. Onze landgenote was groots in de nederlaag, al kon ze haar tranen maar net bedwingen. "Katarina Johnson-Thompson heeft de zevenkamp van haar leven neergezet", reageerde Thiam. "Met 6.981 punten benadert ze mijn persoonlijk record tot op 30 punten. Ze verdient de titel."

"Ik heb een goed niveau gehaald, maar het was niet voldoende voor goud. Het blijft wel een zilveren medaille op een WK waar het niveau ongelofelijk hoog was. Ik kan mezelf niets verwijten en heb geen spijt."

"Ik had mijn beste eerste dag op een groot kampioenschap (4.042 punten) en daarmee was ik heel tevreden. Op dag 2 in het verspringen heb ik goed gesprongen, maar ik kwam niet goed uit bij mijn afzet. Mijn laatste sprong was 6,40 meter, maar ik verloor 30 centimeter bij de plank. Dat maakt een sprong van 6,70 meter."

"Op de Olympische Spelen van Rio had ik het geluk dat ik perfect uitkwam bij mijn afzet, maar vandaag had ik dat geluk niet. Zo zit de zevenkamp in elkaar. Je kunt niet altijd op je best presteren. Ik heb alles gegeven en ik heb er het maximale uitgehaald."