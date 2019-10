"Komst van Vercauteren is ergens wel les in nederigheid voor Kompany"

Boeckx: "Het kan een goeie combinatie worden"

Het was voor vrijwel iedereen een donderslag bij heldere hemel: Frank Vercauteren moet de crisis bij Anderlecht in de kiem smoren. "Laat ons zeggen dat het goed werd afgeschermd voor de buitenwereld. Binnenskamers zal het wel al enkele dagen aan de gang geweest zijn, het gevoel dat er verandering nodig was na de gemiste start", legt doelman Frank Boeckx uit.

"Wij zijn Anderlecht en kunnen kritisch zijn. We weten dat er iets moet veranderen en dat zal nu wel gebeuren. Vercauteren kent de Belgische competitie en kent het huis ook door en door. Ik denk dat hij een goeie keuze is."

"Of die stap vroeger had moeten worden gezet? Als de resultaten meevallen, dan zegt iedereen: als één iemand het kan, dan is het Vincent Kompany. Ik vind niet dat je op hem kunt schieten en kunt zeggen dat het onmogelijk is. Wat hij doet, hoe hij werkt, de uren die hij erin steekt: hij doet het fenomenaal."

Waar knelt het schoentje dan? "We hebben een jonge groep en we hebben iemand nodig die het meer gewend is om dingen over te brengen op de jonge spelers. Vercauteren heeft dat al bewezen. Dat is misschien de factor die we misten: wie kan het in het Frans, Nederlands en Engels overbrengen? Het kan een goeie combinatie worden."