ARD brengt concurrent van Abdi in opspraak: "Dit is pure laster"

Morhad Amdouni schreeuwt intussen zijn onschuld uit. "Ik ken die verkoper niet en heb hem meteen geblokkeerd. De reportage is pure laster. Er kan mij geen enkel feit ten laste gelegd worden", beweert de Fransman.

"Ik weet dat mijn prestaties voor twijfel hebben gezorgd. Maar ik heb niets met doping te maken. Ik sta recht in mijn schoenen. Deze reportage is ongeloofwaardig en dient enkel om me te schaden."