Sacoor duikt net niet onder 45 seconden: "Door beginnersfouten"

Sacoor: "Had heel graag voor het eerst in de 44 seconden gelopen"

"Dit voelt toch als een ontgoocheling", zegt Jonathan Sacoor na zijn 45"03, nochtans een evenaring van zijn persoonlijk record. "Ik wist dat er meer inzat, maar ik maak enkele beginnersfouten."

"Ik heb mijn race te veel afgestemd op de Italiaan voor mij, maar mijn eerste 250 meter had sneller gemoeten. In de laatste rechte lijn had ik nog iets te veel overschot. Ik zal niet zeggen dat ik het verpest heb, maar het had efficiënter gemoeten."

"Ik had hier heel graag voor het eerst in de 44 seconden gelopen. Het is frustrerend om je seizoen te moeten eindigen met de gedachte dat er meer inzat. Maar ik heb toch weer veel bijgeleerd. Ik weet nu dat het volgend jaar nog een stuk beter kan. En straks is er ook nog de 4x400 meter."